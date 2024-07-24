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Понкрашов объяснил, почему сборная США не будет главным фаворитом на ОИ в Париже

Понкрашов объяснил, почему сборная США не будет главным фаворитом на ОИ в Париже
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Бронзовый медалист Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России Антон Понкрашов поделился мыслями по поводу предстоящего баскетбольного турнира в рамках Олимпиады 2024 года в Париже (Франция). Понкрашов высказал мнение, что национальная команда США не является однозначным фаворитом соревнований.

«США не являются однозначными фаворитами, потому что многие команды на предсезонных матчах показали, что с американцами играть можно. Возможно, американцы чуть-чуть сильнее, но не являются однозначными фаворитами. Это добавляет интриги», — приводит слова Понкрашова «Спорт день за днём».

Напомним, на Олимпиаде в Париже американцы сыграют в группе со сборными Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико.

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