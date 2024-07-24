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Пол Джордж — о переходе в «Филадельфию»: город жаждет побед, готов биться за чемпионство

Пол Джордж — о переходе в «Филадельфию»: город жаждет побед, готов биться за чемпионство
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Лёгкий форвард и новичок «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж рассказал о приёме в Филадельфии.

«Меня тепло встретили. Везде, где бы я здесь до сих пор ни был, я встречал много любви. Можно сказать, что город жаждет победы. Я готов приступить к работе, готов побороться за чемпионство», — сказал Джордж в интервью журналисту Сэму ДиДжованни.

В завершившемся сезоне НБА Джордж принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата за «Лос-Анджелес Клипперс», в которых набирал 22,6 очка, делал 5,2 подбора и 3,5 передачи в среднем за игру. С «Филадельфией» Пол в межсезонье-2024 подписал четырёхлетний контракт, по которому сможет заработать $ 212 млн.

Ранее Джордж поделился мнением о своём пребывании в «Клипперс».

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