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Антон Понкрашов рассказал, кого считает лидером сборной США по баскетболу

Антон Понкрашов рассказал, кого считает лидером сборной США по баскетболу
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Бронзовый медалист Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России Антон Понкрашов прокомментировал недавние слова атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса. Ранее тот заявил, что считает себя лидером сборной США.

«Согласен ли я со словами Эдвардса? Эдвардс в целом часто делает такие заявления. По предсезонным матчам мне показалось, что лидером является Леброн Джеймс. Он является лидером на площадке и за её пределами. Остальные звёзды — это баскетболисты суперуровня, но выделю именно Леброна», — приводит слова Понкрашова «Спорт день за днём».

Также Антон ответил на вопрос о сборной, за которую будет болеть на Олимпийских играх: «Для меня фаворитов нет. Просто буду наблюдать за большим количеством крутых матчей и кайфовать от баскетбола».

Олимпиада 2024 года состоится с 26 июля по 11 августа в Париже.

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