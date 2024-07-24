Эндрю Нембард продлил контракт с «Индианой» на три года, названы финансовые условия

Канадский атакующий защитник Эндрю Нембард договорился с «Индианой Пэйсерс» о продлении контракта. Как рассказал у себя в социальных сетях инсайдер Эдриан Войнаровски, соглашение пролонгировано на три года. По его условиям игрок сможет заработать $ 59 млн.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Нембард принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 9,3 очка, совершал 2,1 подбора и отдавал 4,2 передачи. В 17 матчах плей-офф в среднем Эндрю набирал 14,9 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 5,5 передачи. В настоящий моменту канадцу 24 года. За «Индиану» он выступает с 2022 года.

Ранее форвард «Уралмаша» Алекс-Сергей Котов рассказал о взаимоотношениях с Нембардом и Ар Джей Барреттом. Котов играл с ними в школьной команде Montverde Academy.

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