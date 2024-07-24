Руи Хатимура назвал лучшую стартовую пятёрку среди бывших и нынешних товарищей по команде

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Руи Хатимура, ранее выступавший в «Вашингтон Уизардс», в интервью пресс-службе ФИБА выбрал лучшую стартовую пятёрку из игроков, которые когда-либо были его товарищами по команде. По мнению японца, топ-5 должен выглядеть следующим образом: Расселл Уэстбрук, Брэдли Бил, Леброн Джеймс, Кристапс Порзингис и Энтони Дэвис.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Хатимура в 72 матчах регулярного чемпионата и плей-офф в среднем набирал 13,3 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 1,2 передачи. Руи выступит на Олимпийских играх 2024 года в Париже в составе сборной Японии.

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