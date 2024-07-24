Гилджес-Александер собрал качества идеального игрока, ни разу не назвав Джордана

26-летний канадский баскетболист, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Шей Гилджес-Александер в преддверии начала баскетбольных соревнований на Олимпийских играх в соцсетях, отвечая на вопрос подписчика, собрал идеального игрока, выбирая отдельные качества разных игроков.

«Набор очков — Коби Брайант, пасы — Эндрю Нембард, защита — Лугенц Дорт, игровой IQ — Крис Пол, атлетизм — Леброн Джеймс», — написал Гилджес-Александер в социальных сетях.

Примечательно, что поклонники баскетбола разделились на несколько лагерей. Одни не понимают, почему даже в категорию «набор очков» не был включён Майкл Джордан, который в регулярном сезоне набирал в среднем 30,1 очка за матч, тогда как показатель Коби Брайанта за его карьеру 25,0 очка за матч.

Эдрю Нембард — 24-летний канадский разыгрывающий клуба НБА «Индиана Пэйсерс», в то время как Лугенц Дорт является также представителем Канады и товарищем Шея Гилджес-Александера по клубу «Оклахома-Сити Тандер».