Энтони Дэвис — единственный баскетболист, выигравший титулы NCAA, NBA, ФИБА и Олимпиады

31-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», Энтони Дэвис является единственным игроком, выигравшим чемпионат NCAA, титул NBA, чемпионат мира ФИБА и золотую медаль Олимпийских игр.

В сезоне-2011/2012 Дэвис провёл феноменальную игру за Университет Кентукки. Он набирал в среднем 14,2 очка, 10,4 подбора и 4,7 блок-шота за игру, что привело Кентукки к чемпионству NCAA. В финальной игре против «Канзаса» он набрал шесть очков, 16 подборов, пять передач, три перехвата и шесть блок-шотов. Такой сезон в NCAA гарантировал Дэвису на драфте NBA выбор под первым номером.

Несмотря на то что Дэвис был новичком, он был выбран в сборную США на Олимпийских играх — 2012 в Лондоне из-за травм других звёздных игроков. Он внёс свой вклад в успех команды, набирая в среднем 3,7 очка, 2,7 подбора и 0,4 блок-шота за игру. По результатам турнира сборной США завоевала золотую медаль.

В 2014 году Дэвис продолжил свой международный успех, сыграв ключевую роль в победе сборной США на чемпионате мира по баскетболу. В течение девяти игр он набирал в среднем 12,3 очка, 6,6 подбора и 2,1 блок-шота за игру.

В сезоне-2019/2020 Дэвис был обменян из «Нью-Орлеан Пеликанс» в «Лос-Анджелес Лейкерс». Концовка сезона пришлась на разгар пандемии, но финальная часть чемпионата состоялась, и Энтони помог «озёрникам» одержать победу, набирая в среднем 26,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,5 перехвата и 2,3 блок-шота за игру. Его выдающиеся выступления принесли ему место в первой команде НБА и в первой команде всех защитников НБА, а также он занял второе место в номинации «Защитник года».