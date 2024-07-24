Джоэл Эмбиид — о хейте: это та мотивация, которая мне нужна

Центровой сборной США и «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал, что ему нравится обращать внимание на хейт в социальных сетях, так как он его мотивирует.

«Мне нравится, когда люди говорят обо мне, что я не могу побеждать. Это заставляет меня стремиться стать лучше. Я, наверное, тот самый парень, которого больше всех ненавидят в лиге. Я не знаю, что во мне можно так не любить. Но это та мотивация, которая мне нужна», — приводит слова Эмбиида Legion Hoops.

В настоящий момент Джоэл Эмбиид, который входит в состав сборной США, продолжает подготовку к летним Олимпийским играм в Париже.

Они пройдут с 26 июля по 11 августа. Американцы сыграют в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Сборная США является действующим чемпионом Олимпиады.