Аренас объяснил, почему звёзды НБА встречаются с экс-девушками других игроков и их мамами

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас рассказал, почему игроки НБА предпочитают встречаться с бывшими девушками других игроков и их мамами, объясняя это тем, что эти женщины связаны с лигой, подчеркивая стабильность и предсказуемость, которые они обеспечивают.

«Все эти истории и ситуации с игроками выглядят как «В поисках Немо», да? Там большой океан, но, выйдя за пределы этого аквариума, мы не знаем, чего ожидать. Вы говорите о группе парней, которые более контролируемы, чем вы думаете. Они зависят от СМИ. Вы на самом деле не знаете, кто такие игроки НБА за пределами площадки. Вы не часто их видите, если только кто-то не сфотографирует их и не поместит в свои издания. Вы не знаете, чем занимается в свободное время Кевин Дюрант или Клэй Томпсон. Вы их почти не видите. То же самое касается и других звёзд и игроков. Если они не включат свои социальные сети, вы не сможете увидеть их жизнь.

Поэтому они смотрят на девушку и думают, если она уже была девушкой игрока из НБА, то это значит, что она понимает правила, порядок действий и то, что нужно делать, чтобы эти мужчины были счастливы. Если у вас есть две девушки на выбор, одна из которых новичок в этом мире, а другая встречалась с с кем-то из игроков, то преимущество у второй, безоговорочно. Она знает, когда он придет домой с тренировки и будет готов обед. Она знает, как упаковать ему одежду и что ему подарить. Всему этому новенькой приходится учиться в режиме реального времени, тратить силы и энергию.

Новая девушка может не знать об их образе жизни, и если они поссорятся и подерутся, то она может позвонить в полицию, что может привести к аресту и лишить их обоих больших денег. Она может разглагольствовать в социальных сетях и разоблачить его. У девушек, которые были рядом, может быть немного «больше грязи под ногтями», но они сохраняют имидж игрока чистым, потому что знают, как справиться с этим образом жизни», — заявил Аренас в подкасте журналиста DJ Vlad.