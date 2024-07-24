«Да он же инопланетянин». Тиг вспомнил матч, где Леброн Джеймс играл с травмой

Атакующий защитник «Милуоки Бакс», участник Матча всех звёзд лиги Джефф Тиг вспомнил, как лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и член сборной США Леброн Джеймс провёл матч с травмой лодыжки, когда выступал за «Майами Хит».

«Он подвернул лодыжку. Мы не были в восторге от того, что он получил травму, но мы подумали: «Он выбыл. Мы собираемся выиграть эту игру. Он выбыл». Блин, я не вру. Ему это понравилось. Он пошевелил ногой и остался в игре. Я такой: «Да он же инопланетянин, ребята». Я сказал: «Он не реальный». Он стал бегать быстрее, он вернулся сильнее.

Знаешь, сколько уважения я начал испытывать к Леброну? Подумать только, ему 40, и он в сборной, всё ещё в пятёрке лучших в лиге. Расскажи мне свой чёртов секрет», — приводит слова Тига Sportskeeda.

Напомним, Леброн Джеймс будет знаменосцем сборной США на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.