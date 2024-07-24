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Беленицкий предположил, как бы выступила сборная России на Олимпиаде-2024

Беленицкий предположил, как бы выступила сборная России на Олимпиаде-2024
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Российский форвард УНИКСа Михаил Беленицкий сделал предположение, как мужская сборная России по баскетболу могла бы выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«У нашей команды сейчас крепкий костяк. В сборной есть игроки, имеющие опыт выступлений в Евролиге и других еврокубковых турнирах. Они знают, как играть на крупных соревнованиях. Поэтому, думаю, наша команда точно смогла бы отобраться на эти Игры. Мне кажется, у нас был бы шанс побороться за плей‑офф», — приводит слова Беленицкого «Матч ТВ».

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать россиян и белорусов до участия в международных турнирах. Ранее МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной.

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