Беленицкий рассказал, почему вместо игры в США выбрал «Нижний Новгород»

21-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда в составе казанского УНИКСА, Михаил Беленицкий прокомментировал свой выбор играть в «Пари Нижний Новгород» вместо переезда в США.

«Думал продолжить карьеру в США. Я тогда играл за МБА в ДЮБЛ, как‑то не было особо предложений. И вот думал, что свяжусь со школами… В общем, сделали нарезки игр, отправили их в школы, и несколько из них вышли на меня, даже заявили, что хотят взять почти на полную стипендию. А потом мы с МБА съездили на финал ДЮБЛ. Я хорошо сыграл, получил индивидуальную награду. Возвращаюсь в Москву — и ближе к ночи звонок от агента: «Завтра будет просмотр в «Нижнем Новгороде», поезд в шесть утра, садишься и едешь». Ну я и поехал…

Я понравился тренеру: Лукич сказал, что на будущий сезон хочет видеть меня в своей команде. Я поговорил с родителями и понял, что нет смысла ехать в Америку, если есть возможность выступать здесь на более высоком уровне и получать опыт, играя с такими опытными баскетболистами, как, например, Женя Бабурин. Тогда я уже в своём выборе не сомневался», — приводит слова Беленицкого канал «Матч ТВ».

Напомним, игрок перешёл в казанскую команду перед началом минувшего плей-офф из «Пари Нижний Новгород» на правах аренды, а по окончании сезона подписал контракт с УНИКСом по схеме «1+1».