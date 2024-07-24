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Сын бывшего партнёра Кириленко по «Юте» вступился за Бронни Джеймса

Сын бывшего партнёра Кириленко по «Юте» вступился за Бронни Джеймса
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Кейден Бузер, сын экс-игрок «Юты Джаз» Карлоса Бузера, поддержал Бронни Джеймса в связи с критикой, которая поступает в его адрес после перехода в калифорнийскую команду. Напомним, Бронни был выбран «озёрниками» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года под 55-м номером.

«Он получает много ненависти без всякой причины, просто потому, что он сын Леброна. У Леброна много ненавистников. Бронни всё ещё новичок. Его выбрали под 55-м номером. Я не знаю, почему они ожидают, что он должен стать игроком следующего поколения. Он должен стать игроком самого себя. Вы должны позволить этому случиться», — приводит слова Бузера Bleacher Report.

Ранее известный баскетбольный обозреватель и эксперт Стивен Эй Смит предположил, что присутствие в «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса отрицательно скажется на концентрации его отца, Леброна Джеймса.

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