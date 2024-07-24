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Карри назвал причины, по которым не мог принять участия в Олимпиаде раньше

Карри назвал причины, по которым не мог принять участия в Олимпиаде раньше
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36-летний разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Стефен Карри объяснил, почему раньше не принимал участия в Олимпийских играх.

«В 2012 году меня не выбрали, потому что я был не на том уровне, который требовался. В 2016-м я был после финала и не чувствовал, что получу необходимый отдых, чтобы подготовиться к следующему сезону. А 2020-й это год COVID-19. Для меня это было не лучшее время. Играл Дрэймонд. Он выиграл дважды. Так что, очевидно, я наблюдал за ним, а сам пропустил. В этом году звёзды сошлись. Это здорово. У меня, очевидно, было немного времени для разгона и Парижа. Это всё действительно круто», — приводит слова Карри Clutch Points.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Американцы сыграют в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Сборная США является действующим чемпионом Олимпиады.

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