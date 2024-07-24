Единая лига ВТБ озвучила формат и расписание Суперкубка-2024

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала даты и формат проведения Суперкубка. Турнир пройдёт с 11 по 14 сентября в Москве на «ВТБ Арене». Участники делятся на две группы.

Группа А: ЦСКА, «Локомотив-Кубань», «Црвена Звезда"

Группа Б: УНИКС, «Зенит», «Бешикташ»

На групповом этапе команды играют по круговой системе в своей группе «каждый с каждым» по 1 игре, по итогам группового этапа все команды квалифицируются в плей-офф.

Стадия плей-офф будет состоять из трёх матчей.

Матч за 5-е место: Команды, занявшие по итогам Группового этапа 3-и места в своих группах, квалифицируются в Плей-офф, где участвуют в игре за 5-е место.

Матч за 3-е место: Команды, занявшие по итогам Группового этапа 2-е места в своих

группах, квалифицируются в Плей-офф, где участвуют в матче за 3-е место.

Финал: Команды, занявшие по итогам Группового этапа 1-е места в своих группах, квалифицируются в Плей-офф, где участвуют в игре за 1-е место.

Матчи группового этапа пройдут 11-13 сентября. Матчи за 5-е место, 3-е место и финал – 14 сентября.

Напомним, в 2021 году было утверждено создание ежегодного Суперкубка с участием четырёх лучших команд предыдущего регулярного сезона. Победителю вручается Кубок Александра Гомельского — в знак памяти о легендарном тренере.

В 2021 году обладателем Суперкубка стал московский ЦСКА, в 2022 и 2023 годах победителем становился питерский «Зенит». В 2022 году в Суперкубке Единой лиги ВТБ впервые приняли участие зарубежные команды — сербские «Партизан» и «Мега».