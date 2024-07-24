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Колдуэлл-Поуп — о плей-офф НБА — 2024: «Лейкерс» должны были обыграть «Наггетс»

Колдуэлл-Поуп — о плей-офф НБА — 2024: «Лейкерс» должны были обыграть «Наггетс»
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31-летний американский профессиональный баскетболист, который выступает за клуб Национальной баскетбольной ассоциации, Кентавиус Колдуэлл-Поуп высказался о минувшем плей-офф НБА, заявив, что «Лос-Анджелес Лейкерс» должен был обыграть «Денвер Наггетс», за которых играл Кентавиус.

«Мне кажется, мы потратили большую часть сил и времени, пытаясь занять это первое место, вы понимаете, о чём я говорю, играя в догонялки с «Оклахомой». К тому времени, когда мы вышли в плей-офф, у нас уже не осталось сил. Мы чувствовали, что «Лейкерс» должны были нас обыграть. Мы проигрывали как минимум на 10 очков в каждой игре, иногда даже на 20. Мы потратили столько энергии, пытаясь наверстать», — приводит слова Кентавиуса издание Fadeaway World.

В первом раунде плей-офф сезона-2023/2024 «Наггетс» встречались с «озёрниками». «Денвер» одержал победу в серии со счётом 4-1.

В межсезонье Кентавиус перешёл в «Орландо Мэджик».

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