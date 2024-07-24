Кармело Энтони объяснил, почему Джейсона Тейтума не считают следующим лицом НБА

Экс-баскетболист НБА Кармело Энтони высказал мнение, почему люди не считают лёгкого форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума следующим лицом НБА, сравнив его с атакующим защитником «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардсом.

«Причина, по которой мы считаем лицом НБА Энтони Эдвардса, заключается в его ауре. Если бы она была такой же у Тейтума, то разговора бы не было», — приводит слова Энтони Legion Hoops.

Напомним, в плей-офф финальной серии завершившегося сезона НБА «Селтикс» встречались с «Даллас Маверикс» и победили в серии со счётом 4-1. Пятая встреча, которая определила победителей, закончилась со счётом 106:88. Самым результативным игроком встречи стал Джейсон Тейтум, который набрал 31 очко.