Дрэймонд Грин рассказал, чем хотел бы заняться после завершения карьеры

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился, что после завершения профессиональной баскетбольной карьеры думал стать совладельцем спортивной команды.

«Я бы хотел быть совладельцем спортивной команды.Причина, по которой я смогу захотеть это сделать, заключается в том, что я увижу что-то особенное в этой команде, этой организации или владельце. Но что ещё важнее, я увижу, что смогу привнести в неё что-то, что может помочь ей продвинуться дальше. Я не хочу быть парнем, который просто говорит: «О, ты можешь вложить немного денег». Типа, это здорово, и мы все ищем отличные инвестиции, и сейчас нет лучших инвестиций, чем спортивные команды. Но я хочу помочь победить. Спорт — это весело. Но нет ничего лучше, чем победа в спорте», — приводит слова Дрэймонда Clutch Points.

Ранее Дрэймонд Грин оценил перспективы сборной США по баскетболу на предстоящих Олимпийских играх, которые пройдут в Париже.