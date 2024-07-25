Грин и Колдуэлл-Поуп раскритиковали «Клипперс» за то, что они сдались в «пузыре» НБА

Американский баскетболист, выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз», Дрэймонд Грин и защитник «Орландо Мэджик» Кентавиус Колдуэлл-Поуп раскритиковали клуб «Лос-Анджелес Клипперс» за то, что после хорошо проведённого регулярного сезона они сдались в «пузыре» во время пандемии COVID-19.

Дрэймонд: в то время поступали сообщения о том, что ходили разговоры полностью остановить сезон. Потому что люди не хотели играть, и началось это всё от «Клипперс». Есть ли в этом доля правды?

Кентавиус: какого чёрта твой счёт 3-1, даже если ты говорил об уходе, твой счёт 3-1 (в полуфинале Западной конференции «Клипперс» вели в серии против «Наггетс» 3-1, но уступили 3-4. — Прим. «Чемпионата»). Завершите серию и проиграйте в следующем раунде тогда!

Дрэймонд: если вы спросите меня, они оставили своё чемпионство до старта «пузыря» за всеми этими разговорами про отмену игр.

Кентавиус: я слышал, что да, идея прекратить играть исходила от «Клипперс». Я не знаю, кто это сказал именно, но эти мальчики были готовы сдаться. Первая команда, которая готова лишить себя таких шансов.

Дрэймонд: это безумие! Эти парни оставили прекрасную возможность, ждущую их прямо там, в «пузыре», и больше они не были так близки к титулу!

В сезоне-2019/2020 плей-офф стадия игралась в изоляционном «пузыре» из-за растущей пандемии COVID-19. Чемпионами в итоге стала команда «Лос-Анджелес Лейкерс», за которую играл Кентавиус Колдуэлл-Поуп.