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«Астана» подпишет контракт с легионером из США — источник

«Астана» подпишет контракт с легионером из США — источник
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Казахстанская «Астана» близка к подписанию контракта с 25-летним американским разыгрывающим защитником Ти Джеем Старксом, сообщает телеграм-канал «Перехват».

С января 2024 года Старкс выступал за литовский «Ювентус» из Утены. В чемпионате Литвы в прошедшем сезоне на счету игрока 15 матчей, в которых он в среднем набирал 16,1 очка, делал 2,3 подбора, 3,4 передачи и 1,2 перехвата за игру.

Ранее Ти Джей Старкс выступал за греческий «Аполлон» (Патры), катарский «Эр-Райян», греческий «Колоссос», турецкий «Яловаспор» и литовский «Невежис». До начала профессиональной карьеры баскетболист играл в NCAA за Texas A&G Aggies и Cal State Northridge Matadors.

В случае подписания контракта Старкс станет четвёртым легионером «Астаны» после Маркелла Джонсона, Галина Смита и Даниэля Утоми.

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