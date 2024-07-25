Карри, Леброн и Дюрант повторили культовое фото Джордана, Бёрда и Джонсона перед ОИ-1992

36-летний разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, что он вместе с товарищами по национальной команде США — Леброном Джеймсом и Кевином Дюрантом — повторили фото представителей сборной США перед Олимпийскими играми 1992 года, на котором были запечатлены Майкл Джордан, Ларри Бёрд и Мэджик Джонсон.

«Я знаю, что выступление на Олимпиаде будет, скорее всего, первым и последним в моей жизни. К тому же я сыграю с парнями, с которыми, вероятно, мы больше никогда не будем играть в одной команде на таком высоком уровне. Это особая возможность. Я, Кевин Дюрант и Леброн сфотографировались вместе и повторили фото Майкла Джордана, Ларри Бёрда и Мэджика Джонсона, которое те сделали перед Олимпийскими играми в Барселоне.

Я не могу дождаться, когда у меня на стене появится эта фотография с их автографами. Для меня большая честь быть частью того, чего мы все достигли в своей карьере, особенно зная, что Леброн всё ещё играет на таком высоком уровне, несмотря на свой возраст», — приводит слова Карри портал Fadeaway World.