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Дональд Трамп неверно назвал прозвище лидера «Милуоки»

Дональд Трамп неверно назвал прозвище лидера «Милуоки»
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78-летний кандидат в президенты США Дональд Трамп во время своего выступления в штатне Висконсин обратился к жителям штата, упоминая достижения команды Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» и её лидера греческого баскетболиста Янниса Адетокунбо, но неверно произнёс его прозвище Грик Фрик.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

«Стадион был прекрасен. Милуоки был прекрасен. «Милуоки» был великолепен. Они проделали отличную работу. Стадион новый. Они построили его для баскетбольной команды, и это превосходно. Вы знаете Грека, верно?» — приводит слова Трампа к пришедшим на мероприятие издание Sportskeeda.

В минувшем сезоне Яннис провёл в составе «Милуоки» 73 игры, набирая в среднем 30,4 очка, делая 11,5 подбора, 6,5 передачи, 1,1 блок-шота.

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