Кейси Шеперд подписал новый контракт с «Пари Нижний Новгород»

30-летний американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника, Кейси Шеперд и «Пари Нижний Новгород» подписали новый контракт, рассчитанный до конца сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

В прошедшем сезоне Шеперд выступал за «Пари Нижний Новгород» и в 12 играх Единой лиги ВТБ в среднем набирал 16,0 очка, делал 4,3 передачи, 3,3 подбора и 1,1 перехвата.

С 2013 года Кейси играл в первом дивизионе NCAA за команду «Каджунс Рейджин» из Университета Луизианы, где провёл четыре года. За это время «Рейнджерс» стали чемпионами конференции «Сан Белт» (в 2014 году) и дважды выходили в полуфинал конференции в 2015 и 2016 годах.

В августе 2019 года Шеперд стал игроком «Киев-Баскета». В Кубке Европы ФИБА статистика Кейси составила 12,3 очка, 2,7 подбора, 4,2 передачи и 1,4 перехвата. В украинской Суперлиге, после остановки чемпионата из-за пандемии коронавируса, «Киев-Баскету» было присуждено второе место. В этом турнире Шеперд набирал 13,6 очка, делал 3,2 подбора, 3,5 передачи и 1,7 перехвата в среднем за игру.

В январе 2020 года президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что Шеперд рассматривается одним из кандидатов на получение украинского гражданства и выступление за сборную Украины.

В июне 2020 года Шеперд подписал контракт с «Нижним Новгородом».