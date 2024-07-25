Родман эмоционально оценил тренерские навыки Стива Керра

63-летний бывший американский баскетболист, пятикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Деннис Родман ответил на вопрос о тренерских навыках своего бывшего партнёра по «Буллз» и нынешнего главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра.

«Керр ни хрена не тренирует «Уорриорз». Он просто все сезоны сидел и смотрел, как стреляют дети. Керр ни черта не делает!» — заявил Родман.

Напомним, Керр возглавил «Голден Стэйт Уорриорз» в 2014 году. За 10 лет в роли главного тренера он выиграл четыре чемпионства, в 2016 году признавался «Тренером года НБА» и вошёл в список 15 легендарных тренеров НБА.

До того, как стать главным тренером, Керр работал аналитиком и комментатором на телевидении, а с 2007 по 2010 год был исполнительным директором клуба «Финикс Санз».