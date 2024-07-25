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Президент Федерации баскетбола Южного Судана отреагировал на ксенофобские слова Аренаса

Президент Федерации баскетбола Южного Судана отреагировал на ксенофобские слова Аренаса
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Федерации баскетбола Южного Судана Луол Денг прокомментировал ксенофобские высказывания известного игрока НБА Гилберта Аренаса.

«Я не расстроен и не зол из-за невежественных комментариев, сделанных моими бывшими коллегами. Для меня было разочарованием увидеть то, что такие слова исходят от двух людей, к которым у меня всегда было уважение. Однако высказывания Гилберта были более жестокими, но лично мне на них наплевать. Я бы ни с кем не поменялся происхождением, поскольку быть африканцем — это нечто особенное. Однако для маленьких африканских и афроамериканских детей, которые восхищаются Гилбертом и равняются на него, его слова могут заставить их чувствовать себя менее уверенно. Это также может повлиять на остальной мир, где об африканцах станут думать меньше», — приводит слова Денга портал Sports Illustrated.

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