Президент Федерации баскетбола Южного Судана отреагировал на ксенофобские слова Аренаса

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Федерации баскетбола Южного Судана Луол Денг прокомментировал ксенофобские высказывания известного игрока НБА Гилберта Аренаса.

«Я не расстроен и не зол из-за невежественных комментариев, сделанных моими бывшими коллегами. Для меня было разочарованием увидеть то, что такие слова исходят от двух людей, к которым у меня всегда было уважение. Однако высказывания Гилберта были более жестокими, но лично мне на них наплевать. Я бы ни с кем не поменялся происхождением, поскольку быть африканцем — это нечто особенное. Однако для маленьких африканских и афроамериканских детей, которые восхищаются Гилбертом и равняются на него, его слова могут заставить их чувствовать себя менее уверенно. Это также может повлиять на остальной мир, где об африканцах станут думать меньше», — приводит слова Денга портал Sports Illustrated.