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Гарнетт назвал скрытый мотив возрастных игроков, участвующих в ОИ-2024

Гарнетт назвал скрытый мотив возрастных игроков, участвующих в ОИ-2024
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48-летний чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт поделился своим мнением о скрытом мотиве возрастных игроков ассоциации, таких как Леброн Джеймс, Стефен Карри и Кевин Дюрант, которые решили принять участие в Олимпийских играх — 2024.

«У меня есть теория о том, почему возрастные игроки прыгнули в состав сборной США. Это их скрытая мотивация. Потому что вы никогда не сможете прийти в игровую форму летом самостоятельно… Я говорю вам это, поскольку Брон и все остальные уже в предельном игровом возрасте, и в такие годы требуется намного больше времени, чтобы привести своё тело в порядок в межсезонье. Когда они приедут в США, то уже почти сразу начнётся первая неделя подготовительных лагерей команд», — заявил Гарнетт у себя в соцсетях.

Баскетбольные соревнования начнутся на Олимпиаде с 27 июля. В группе С вместе с США находятся национальные коллективы Пуэрто-Рико, Сербии и Южного Судана.

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