Джейлен Браун назвал лучшую стартовую пятёрку игроков НБА в истории

Один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун рассказал, как, по его мнению, выглядит лучшая стартовая пятёрка в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лучшая стартовая пятёрка в истории НБА по мнению Джейлена Брауна:

1. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз).

2. Коби Брайант (»Лос-Анджелес Лейкерс").

3. Кевин Дюрант («Финикс Санз»).

4. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).

5. Билл Расселл («Бостон Селтикс»).

В финале минувшего сезона НБА «Бостон Селтикс» одержал победу в четырёх матчах из пяти над «Даллас Маверикс» (107:89, 105:98, 106:99, 84:122, 106:88). «Кельты» стали самым титулованным клубом в НБА, выиграв чемпионские перстни в 18-й раз в истории. Браун был признан лигой MVP по итогам финальной серии сезона-2023/2024.