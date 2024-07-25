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Джейлен Браун назвал лучшую стартовую пятёрку игроков НБА в истории

Джейлен Браун назвал лучшую стартовую пятёрку игроков НБА в истории
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Один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун рассказал, как, по его мнению, выглядит лучшая стартовая пятёрка в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лучшая стартовая пятёрка в истории НБА по мнению Джейлена Брауна:

1. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз).
2. Коби Брайант (»Лос-Анджелес Лейкерс").
3. Кевин Дюрант («Финикс Санз»).
4. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
5. Билл Расселл («Бостон Селтикс»).

В финале минувшего сезона НБА «Бостон Селтикс» одержал победу в четырёх матчах из пяти над «Даллас Маверикс» (107:89, 105:98, 106:99, 84:122, 106:88). «Кельты» стали самым титулованным клубом в НБА, выиграв чемпионские перстни в 18-й раз в истории. Браун был признан лигой MVP по итогам финальной серии сезона-2023/2024.

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