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Единая лига ВТБ, Алекса Аврамович: игрок сборной Сербии перешел в московский ЦСКА, где играл и за кого выступал, карьера

ЦСКА объявил о переходе игрока сборной Сербии Алексы Аврамовича
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29-летний атакующий защитник «Партизана» и национальной команды Сербии Алекса Аврамович продолжит карьеру в московском клубе ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

Согласно официальному пресс-релизу, Аврамович подписал с клубом двухлетний контракт. Соглашение вступит в силу после того, как сербский игрок пройдёт медицинское обследование в Москве. На данный момент Аврамович готовится выступить на Олимпийских играх — 2024 в Париже в составе сборной Сербии. К ЦСКА Алекса присоединится после Олимпиады.

В минувшем сезоне Евролиги Алекса Аврамович в среднем за игру набирал 10,8 очка, делал 1,8 подбора, а также отдавал 1,8 передачи. За «Партизан» Алекса выступал с 2021 года. До этого он играл за испанские «Эстудиантес» и «Уникаху».

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