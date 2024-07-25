ЦСКА объявил о переходе игрока сборной Сербии Алексы Аврамовича

29-летний атакующий защитник «Партизана» и национальной команды Сербии Алекса Аврамович продолжит карьеру в московском клубе ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба армейцев.

Согласно официальному пресс-релизу, Аврамович подписал с клубом двухлетний контракт. Соглашение вступит в силу после того, как сербский игрок пройдёт медицинское обследование в Москве. На данный момент Аврамович готовится выступить на Олимпийских играх — 2024 в Париже в составе сборной Сербии. К ЦСКА Алекса присоединится после Олимпиады.

В минувшем сезоне Евролиги Алекса Аврамович в среднем за игру набирал 10,8 очка, делал 1,8 подбора, а также отдавал 1,8 передачи. За «Партизан» Алекса выступал с 2021 года. До этого он играл за испанские «Эстудиантес» и «Уникаху».