Александар Везенков вернулся в «Олимпиакос»

28-летний болгарский, кипрский и греческий баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда, Александар Везенков подписал пятилетний контракт с «Олимпиакосом», сообщает пресс-служба греческого клуба.

«Олимпиакос» официально объявил, что болгарский нападающий возвращается в Грецию по пятилетнему контракту, что делает его одним из самых высокооплачиваемых игроков Евролиги. Везенков будет зарабатывать € 3,7 млн за сезон при общей сумме в € 18,5 млн за весь период сделки. За счёт бонусов сумма контракта увеличивается до € 20,5 млн.

Зарплата Везенкова в предстоящем сезоне будет на 105% выше, чем та, которую он зарабатывал перед уходом в НБА в сезоне-2022/2023. Сделка не включает в себя возвращение в НБА. Кроме того, бывший MVP Евролиги получит дом и машину.

Ранее сообщалось, что Везенков отказался от всей своей зарплаты за следующий сезон 2024/2025 в размере $ 6,6 млн, чтобы присоединиться к «Олимпиакосу». Бывший MVP Евролиги набирал в среднем 5,4 очка и делал 2,3 подбора за игру в своей дебютной кампании за океаном в составе «Сакраменто Кингз».