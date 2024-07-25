Президент ЦСКА: в вопросе строительства собственного зала у меня нет хороших новостей

Президент московского клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что работы по строительству домашней арены армейцев на данный момент приостановлены.

«В вопросе строительства собственного зала у меня нет хороших новостей. Сейчас работы приостановлены, там даже демонтированы строительные краны. Мы делаем всё, что зависит от нашего клуба», — приводит слова Андрея Ватутина спортивный сайт «Матч ТВ».

Напомним, сейчас армейцы проводят домашние игры на стадионе «Мегаспорт». По итогу сезона-2023/2024 Единой лиги ВТБ именно ЦСКА одержал победу в финале и стал чемпионом лиги.

Ранее стало известно, что 29-летний атакующий защитник «Партизана» и национальной команды Сербии Алекса Аврамович продолжит карьеру в ЦСКА.