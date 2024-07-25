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Ватутин — о грядущем сезоне Единой лиги ВТБ: конкуренты научились хорошо работать

Ватутин — о грядущем сезоне Единой лиги ВТБ: конкуренты научились хорошо работать
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Главный исполнительный директор ЦСКА Андрей Ватутин высказался о фаворитах грядущего сезона Единой лиги ВТБ.

«ЦСКА — это большая ответственность. Все привыкли, что ЦСКА должен побеждать, но конкуренты за эти годы очень хорошо научились работать. Лига стала очень сложной, никакой волшебной формулы — как стать чемпионом — мы не придумали. Мы постарались сохранить всех ребят, кто приложил максимум усилий для чемпионства ЦСКА. Следующий сезон будет тяжёлым, но пока преждевременно говорить о том, кто будет фаворитом», — заявил Ватутин в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что 29-летний атакующий защитник «Партизана» и национальной команды Сербии Алекса Аврамович продолжит карьеру в ЦСКА.

Армейцы в минувшем сезоне стали чемпионами Единой лиги ВТБ, обыграв в финале УНИКС со счётом 4-1.

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