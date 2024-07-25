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Друг Джоэла Эмбиида рассказал, ради чего тот обменял бы свой титул MVP сезона НБА

Друг Джоэла Эмбиида рассказал, ради чего тот обменял бы свой титул MVP сезона НБА
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Известный персональный тренер Дрю Хэнлин рассказал, что центровой сборной США и его друг Джоэл Эмбиид обменял бы свой титул MVP сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на выступление в плей-офф НБА без травм.

«Эмбиид тренируется усерднее, чем кто-либо другой, но проблема в том, что, когда ты получаешь травму, работать в зале дальше — неразумно. Когда Джоэл получил награду MVP, то это был отличный момент, мы сидели в гостиничном номере и предавались воспоминаниям. Но в один момент Джоэл сказал: «Честно говоря, я бы обменял титул MVP на шанс без травм выступить в плей-офф НБА», — приводит слова Хэнлина портал Fadeaway World.

В настоящий момент Джоэл Эмбиид, который входит в состав сборной США, продолжает подготовку к летним Олимпийским играм в Париже.

Они пройдут с 26 июля по 11 августа. Американцы сыграют в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Сборная США является действующим чемпионом Олимпиады.

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