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Гордон Херберт стал новым главным тренером мюнхенской «Баварии»

Гордон Херберт стал новым главным тренером мюнхенской «Баварии»
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Гордон Херберт подписал двухлетний контракт с мюнхенской «Баварией» и будет тренировать выступающую в Евролиге команду до 2026 года. Об этом говорится в сообщении немецкого клуба.

В заявлении «Баварии Мюнхен» говорится, что 65-летний канадский специалист приступит к своим обязанностям в выступающей в Евролиге команде после завершения Олимпийских игр — 2024 в Париже.

Напомним, Гордон Херберт ранее привёл сборную Германии к победе на чемпионате мира 2023 года, где команда в полуфинале обыграла сборную США.

Ещё в мае было объявлено, что Херберт покинет пост главного тренера сборной Германии после Олимпийских игр 2024 года в Париже. Ранее у него был контракт с одним из японских клубов, но его действие уже истекло.

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