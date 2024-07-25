«Кевин мной недоволен». Эксперт объяснился после своих слов о Дюранте

Известный баскетбольный обозреватель и эксперт Брайан Уиндхорст высказался по поводу своих недавних слов о лёгком форварде сборной США Кевине Дюранте. Ранее эксперт выражал неуверенность в том, что Кевин будет готов выйти на площадку в первом матче национальной команды США на Олимпиаде.

«Кевин был недоволен мной, когда пару дней назад я во время выступления по телевидению заявил, что не уверен, что он успеет восстановиться, чтобы сыграть с Сербией в воскресенье. Всё потому, что Кевин очень и очень усердно работает, чтобы восстановиться после травмы икроножной мышцы. Игра за сборную для него чрезвычайно важна», — сказал Уиндхорст в эфире ESPN.

Напомним, из-за дискомфорта в икроножной мышце Дюрант не смог принять участия ни в одной из пяти товарищеских игр американской сборной.

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