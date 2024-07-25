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Гомельский за счёт ОИ-2024 объяснил, почему баскетбол — один из популярнейших видов спорта

Гомельский за счёт ОИ-2024 объяснил, почему баскетбол — один из популярнейших видов спорта
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением об Олимпийских играх 2024 года в Париже. Церемония открытия Игр состоится уже завтра, 26 июля. 27-го числа начнётся мужской баскетбольный турнир в рамках Олимпиады, а 28-го стартуют соревнования у женщин.

«Уже завтра стартуют летние Олимпийские игры в Париже. Я как журналист отработал на 12 Олимпиадах. Мне посчастливилось вести три церемонии закрытия и открытия Олимпиады. Я считаю, что это, наверное, самая сложная работа для спортивного комментатора, рассказывать, что видят зрители во время церемонии открытия. Это апофеоз Олимпийских игр. Поэтому я думаю, что церемонию открытия хотелось бы посмотреть всем в любых политических условиях.

В этом году впервые три баскетболиста будут разом знаменосцами на открытии: Деннис Шрёдер от Германии, Яннис Адетокунбо от Греции и Леброн Джеймс от США. Мне кажется, что это знак признания, что наш любимый вид спорта баскетбол является одним из самых популярных в мире!» — написал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

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