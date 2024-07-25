Вице‑президент ЦСКА Фураева: два года искали такого игрока, как Аврамович

Вице‑президент московского ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала подписание контракта с 29‑летним сербским защитником Алексой Аврамовичем.

«Аврамович — тот самый атакующий защитник, которого мы искали два сезона. Алекса в самом расцвете баскетбольных сил, он прекрасно понимает, что пришёл в клуб, от которого требуют только наивысших результатов, и это очень символично, что сделка была завершена в день рождения президента нашего клуба Андрея Ватутина. Надеемся, что все подарки впереди, — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».

Напомним, пресс-служба армейцев сегодня объявила о контракте с игроком сборной Сербии Алексой Аврамовичем. Он рассчитан на два года и вступит в силу после того, как сербский игрок пройдёт медицинское обследование в Москве.

На данный момент Аврамович готовится выступить на Олимпийских играх — 2024 в Париже в составе сборной Сербии. К ЦСКА Алекса присоединится после Олимпиады.