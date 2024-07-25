Карри остроумно ответил на вопрос о сборной, матч с которой ждёт больше всего на ОИ-2024

Разыгрывающий сборной США Стефен Карри во время пресс-конференции остроумно ответил на вопрос по поводу соперника, с которым он больше всего хочет сыграть на Олимпийских играх в Париже.
Журналист: с кем бы ты больше всего хотел сыграть?
Карри: с тем, кто будет бороться за золотые медали.
Кевин Дюрант: отличный ответ.
Карри: спасибо.
Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Американцы являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых играх, проходивших в Токио, сборная США обыграла французов.
Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года пройдёт завтра, 26 июля. Мужской баскетбольный турнир в рамках Олимпиады начнётся 27-го числа.
Стефен Карри показал, что не умеет делать с баскетбольным мячом: