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Карри остроумно ответил на вопрос о сборной, матч с которой ждёт больше всего на ОИ-2024

Карри остроумно ответил на вопрос о сборной, матч с которой ждёт больше всего на ОИ-2024
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Разыгрывающий сборной США Стефен Карри во время пресс-конференции остроумно ответил на вопрос по поводу соперника, с которым он больше всего хочет сыграть на Олимпийских играх в Париже.

Журналист: с кем бы ты больше всего хотел сыграть?

Карри: с тем, кто будет бороться за золотые медали.

Кевин Дюрант: отличный ответ.

Карри: спасибо.

Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико. Американцы являются действующими чемпионами Олимпиады. На прошлых играх, проходивших в Токио, сборная США обыграла французов.

Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года пройдёт завтра, 26 июля. Мужской баскетбольный турнир в рамках Олимпиады начнётся 27-го числа.

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