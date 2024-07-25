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Гомельский оценил шансы России попасть на ОИ-2024, если бы она играла в квалификации

Гомельский оценил шансы России попасть на ОИ-2024, если бы она играла в квалификации
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о шансах сборной России пробиться на Олимпийские игры в Париже, если бы она принимала участие в отборочных турнирах.

«Квалификационный турнир – это лотерея, которая зависит от того, какие команды попадут в соперники. Если бы сборная России в текущем составе в нём участвовала, шансы были бы, но 50 на 50, не больше», – приводит слова Гомельского Metaratings.

В апреле прошлого года исполком Международной федерации баскетбола (ФИБА) не допустил национальную команду России к отборочному турниру Олимпиады.

Ранее Гомельский на примере Олимпиады в Париже объяснил, почему баскетбол – один из популярнейших видов спорта.

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