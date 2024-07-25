«Олимпиакос» завершил формирование состава на предстоящий сезон

Совладелец «Олимпиакоса» Панайотис Ангелопулос подтвердил, что подписание контракта с Александаром Везенковым стало последним приобретением его клуба в это межсезонье. Таким образом, состав этой греческой команды на предстоящий сезон-2024/2025 окончательно сформирован.

На пресс-конференции по объявлению контракта с болгарским форвардом Ангелопулос назвал Везенкова лучшим игроком в Европе, а затем ответил на вопросы прессы относительно потенциальных будущих новичков.

«Состав укомплектован и закрыт. У «Олимпиакоса» один из самых сильных и полных составов в истории. В сезоне 80 матчей, так что все игроки будут полезны. По статистике, травм избежать невозможно. Все останутся, чтобы выиграть титулы с «Олимпиакосом».

Бюджет? В этом году он будет больше», — приводит слова Ангелопулоса BasketNews.

В это межсезонье «Олимпиакос» подписал Кинана Эванса, Луку Вильдосу, Тайлера Дорси и Везенкова. Вместе с тем Айзея Канаан, Люк Сикма и Игнас Браздейкис покинули команду.