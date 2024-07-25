ESPN назвал 25 лучших игроков НБА XXI века

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Журналисты и эксперты издания ESPN US опубликовали материал, в котором назвали 25 лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации XXI века. Список возглавил лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, чьё место во главе рейтинга, как подчёркивается в издании, не вызывает сомнений.

Полностью список 25 лучших игроков НБА по версии ESPN US выглядит следующим образом:

1. Леброн Джеймс.

2. Коби Брайант.

3. Стефен Карри.

4. Тим Данкан.

5. Шакил О’Нил.

6. Кевин Гарнетт.

7. Никола Йокич.

8. Дуэйн Уэйд.

9. Кевин Дюрант.

10. Дирк Новицки.

11. Яннис Адетокунбо.

12. Стив Нэш.

13. Джеймс Харден.

14. Джейсон Кидд.

15. Крис Пол.

16. Кавай Леонард.

17. Ману Джинобили.

18. Аллен Айверсон.

19. Энтони Дэвис.

20. Рэй Аллен.

21. Тони Паркер.

22. Дрэймонд Грин.

23. Расселл Уэстбрук.

24. Пау Газоль.

25. Лука Дончич.

У кого больше всех очков в НБА: