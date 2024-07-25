БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Легенда «Реала» Серхио Льюль продлил контракт с мадридской командой

Легенда «Реала» Серхио Льюль продлил контракт с мадридской командой
Аудио-версия:
Комментарии

Легенда мадридского «Реала» Серхио Льюль пока не уходит на пенсию. Сегодня испанский клуб официально объявил о продлении контракта с 36-летним игроком.

В «Реале» Мадрид заявили, что контракт подписан на один год, согласно нему Льюль останется в клубе до конца сезона-2024/2025.

В сезоне-2023/2024 Льюль провёл 33 матча в Евролиге (в среднем 18 минут), набирая 7,9 очка, делая 1,2 подбора, 2,0 передачи за игру.

Сезон-2024-2025 станет для Льюля 19-м в составе «Реала» Мадрид. Он присоединился к «лос бланкос» перед сезоном-2006/2007 и с тех пор сыграл в их составе 1083 игры, став рекордсменом по количеству матчей за клуб в его истории.

За годы выступлений за «Реал» Мадрид Льюль выиграл 28 титулов: три Евролиги, один Межконтинентальный кубок, восемь чемпионатов Испании, семь Кубков Испании и девять Суперкубков Испании.

Материалы по теме
Эксклюзив
Бывший игрок «Енисея» Ксэвьер Ратэн-Мэйс поделился эмоциями от перехода в «Реал»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android