«Это же безумие». Шрёдер отреагировал на право быть знаменосцем Германии на ОИ в Париже

Чемпион мира 2023 года, разыгрывающий «Бруклин Нетс» Деннис Шрёдер высказался о том, что ему было доверено пронести немецкий флаг на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Вместе со Шрёдером флаг Германии пронесёт дзюдоистка Анна-Мария Вагнер (бронзовый призёр Олимпиады 2020 года).

«Нельзя не упомянуть о моём происхождении. Моя мама родом из Гамбии. Я темнокожий, родился в Германии, и мне иногда приходилось нелегко, когда я рос. А теперь я выбран знаменосцем сборной Германии – это же безумие», — сказал Шрёдер во время интервью для пресс-службы Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Ранее известный комментатор Владимир Гомельский на примере Игр в Париже объяснил, почему баскетбол — один из самых популярных видов спорта.

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