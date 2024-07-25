«Джордан в списке у всех, но Билл Расселл…» Пол Пирс — о выборе Джейлена Брауна

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс оказался сбит с толку выбором лучшей стартовой пятёрки в истории НБА, который составил один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун.

«Большинство представителей этого нового поколения говорят: «Ну, я не видел, как играет [Майкл Джордан]». При этом Джордан у всех в списке.

Но в его [Джейлена Брауна] списке есть Билл Расселл, а Джордана нет...» — сказал Пирс в программе UNDISPUTED на Fox Sports.

Билл Расселл – легенда «Бостон Селтикс». Играл на позиции центрового, пять раз признавался самым ценным игроком НБА и 12 раз принимал участие в Матчах всех звёзд. 11 раз выиграл титул чемпиона НБА за 13 лет карьеры.