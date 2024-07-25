БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бронни Джеймс назвал трёх человек, с которыми хотел бы поужинать

Бронни Джеймс назвал трёх человек, с которыми хотел бы поужинать
Аудио-версия:
Комментарии

19-летний атакующий защитник и новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс во время интервью на канале Bleacher Report в YouTube ответил на вопрос о трёх людях, с которыми он бы хотел поужинать. Бронни выбрал американского рэпера Джареда Энтони Хиггинса, более известного под псевдонимом Juice WRLD, бразильского футболиста Неймара, а также легендарного американского певца Майкла Джексона.

Напомним, Бронни участвовал в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года. Вся интрига второго дня строилась именно вокруг него. Молодой игрок в итоге был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером, в результате чего он будет играть в одной команде вместе с отцом. – Леброном Джеймсом.

Материалы по теме
Вся подноготная Бронни: сколько денег в 19 лет, есть ли девушка, связь с Крисом Полом
Вся подноготная Бронни: сколько денег в 19 лет, есть ли девушка, связь с Крисом Полом

Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android