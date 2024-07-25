Бронни Джеймс назвал трёх человек, с которыми хотел бы поужинать

19-летний атакующий защитник и новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс во время интервью на канале Bleacher Report в YouTube ответил на вопрос о трёх людях, с которыми он бы хотел поужинать. Бронни выбрал американского рэпера Джареда Энтони Хиггинса, более известного под псевдонимом Juice WRLD, бразильского футболиста Неймара, а также легендарного американского певца Майкла Джексона.

Напомним, Бронни участвовал в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года. Вся интрига второго дня строилась именно вокруг него. Молодой игрок в итоге был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером, в результате чего он будет играть в одной команде вместе с отцом. – Леброном Джеймсом.

Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте: