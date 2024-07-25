«Майами Хит» подписал контракт с MVP финала Летней лиги Джошем Кристофером

Команда Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» подписала двусторонний контракт с самым ценным игроком финала Летней лиги Джошем Кристофером. Об этом со ссылкой на клуб сообщает аккаунт ClutchPoint на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Джош Кристофер был признан MVP Летней лиги в Лас-Вегасе. Защитник «Майами» набрал 24 очка в финальной игре турнира с «Мемфисом» (120:118 ОТ).

За 31 минуту Джош реализовал 9 из 17 бросков с игры. В его активе также было четыре подбора, одна передача, три перехвата и два блок-шота.

Средние показатели 24-го номера драфта-2021 в турнире – 19,3 очка, 3,0 подбора и 1,8 передачи.

Ранее генеральный менеджер «Майами Хит» Энди Элисбург высказался по поводу контрактной ситуации звёздного лёгкого форварда Джимми Батлера с клубом из Флориды.