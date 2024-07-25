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Джру Холидэй назвал трёх игроков, защититься против которых сложнее всего

Джру Холидэй назвал трёх игроков, защититься против которых сложнее всего
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Разыгрывающий защитник «Бостон Селтикс» Джру Холидэй во время интервью для пресс-службы Международной федерации баскетбола (ФИБА) ответил на вопрос по поводу трёх игроков, защищаться против которых сложнее всего. По словам Холидэя, таковыми являются атакующий защитник «Мемфис Гриззлиз» Деррик Роуз, легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант и Кемба Уокер, который недавно присоединился к «Шарлотт Хорнетс» в качестве тренера.

Ранее Холидэй рассказал, что делает, чтобы справляться с физическими и ментальными нагрузками в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Помимо прочего, Джру погружается в ледяные ванны и проходит процедуры массажа.

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