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Кевин Дюрант вернулся к тренировкам за сборную США

Кевин Дюрант вернулся к тренировкам за сборную США
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Кевин Дюрант провёл в среду тренировку, а тренер сборной США Стив Керр сообщил, что будет проведено большое обсуждение, чтобы решить, когда самый результативный баскетболист в истории Олимпийских игр дебютирует за национальную команду в Париже-2024. Об этом сообщает аналитик ESPN Брайан Уиндхорст.

«Решать будет не только наш тренерский штаб, но и менеджер сборной [Грант Хилл], который постоянно на связи с людьми Кевина и с «Финикс Санз».

Не будет такого, что мы выйдем и скажем: «Эй, давайте просто швырнём его туда». Это будет коллективное решение», — приводит слова Керра ESPN.

Напомним, из-за дискомфорта в икроножной мышце Дюрант не смог принять участия ни в одной из товарищеских игр американской сборной перед Олимпиадой-2024.

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