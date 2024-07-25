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Пол Пирс объяснил, почему Кевин Дюрант так важен для сборной США

Пол Пирс объяснил, почему Кевин Дюрант так важен для сборной США
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс обратил внимание на важность для сборной США иметь в составе лёгкого форварда Кевина Дюранта.

«Он просто привносит в команду что-то новое. Он самый опытный. Он понимает, какой у команды должен быть менталитет. Он понимает, как играют на международной арене. Кей Ди – это что-то другое. Независимо от формы, этот парень сможет забить через кого угодно», — сказал Пирс в эфире Undisputed.

Напомним, Дюрант присутствует в заявке сборной США к Олимпийским играм 2024 года в Париже. На баскетбольном турнире американцы сыграют в одной группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико.

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