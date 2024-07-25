Анонимный игрок «Лейкерс» раскритиковал «особое отношение» к Бронни Джеймсу

Один из игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» в Летней лиге раскритиковал «особое отношение» к Бронни Джеймсу, сыну звезды «озёрников» Леброна Джеймса.

«Игрокам было очень неприятно наблюдать особое внимание к его персоне, оно вызвало разногласия в команде.

Мы не имеем ничего против Бронни, но это напряжение не помогло игрокам наладить взаимодействие. Бронни был словно главным парнем, а другие не считали, что это правильно, что он это заслуживает.

Представители Бронни несколько раз огораживали его от прессы, а это неправильно по отношению к другим игрокам и членам франшизы.

К нему относились как к человеку, стоящему особняком, не как ко всем нам, и это очень раздражает, поскольку мы не чувствовали никакой гармонии в команде.

В итоге я был очень расстроен, потому что мне даже не давали никаких игровых установок, потому что хотели, чтобы Бронни сиял и демонстрировал свои навыки.

Если вы поговорите с любым другим игроком, который был в составе команды в Летней лиге, большинство из них скажут вам то же самое.

Напряжение было очевидным, и мы все думали о завершении Летней лиги, чтобы уйти отсюда и сосредоточиться на следующем этапе нашей карьеры.

Напряжённая атмосфера не обязательно является его виной. Мне даже жаль Бронни, он ранее перенёс остановку сердца. Но он не готов ко всему этому, не готов к НБА», — приводит слова игрока US Sun.