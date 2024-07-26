Экс-игрок «Детройта» Киллиан Хейз определился с новым клубом

22-летний разыгрывающий Киллиан Хейз договорился об однолетнем контракте с клубом «Бруклин Нетс». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания.

Хейз был выбран под седьмым номером клубом «Детройт Пистонс» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2020 года. Игрок выступал за команду вплоть до середины минувшего сезона, когда был отчислен ею.

В завершившемся сезоне НБА Киллиан принял участие в 41 матче регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал семь очков, совершал 2,8 подбора и отдавал 4,9 передачи.

Ранее сообщалось, что разыгрывающий Кейд Каннингем подписал пятилетний контракт с «Детройтом».

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У кого больше всех очков в Национальной баскетбольной ассоциации: